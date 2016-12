Felicitaties voor nieuwe koning Maleisië

OSLO – De nieuwe koning van Maleisië heeft felicitaties ontvangen van zijn Noorse collega. Koning Harald stuurde Muhammad V, die dinsdag werd beëdigd, de beste wensen.

Harald bracht zijn ‘welgemeende felicitatie’ over en wenste Muhammad V en de Maleisische bevolking het allerbeste. Het Noorse hof deelde de boodschap van de koning vrijdag op de website van het koningshuis.

De nieuwe koning van Maleisië nam dinsdag plaats op de troon. Zoals in het Aziatische land gebruikelijk is, is de 47-jarige sultan benoemd voor een periode van vijf jaar. In Maleisië leveren negen sultanfamilies om de beurt elke vijf jaar een vorst.

