‘Japanse keizer kan afstand doen van troon’

TOKIO – De met zijn gezondheid kwakkelende Japanse keizer Akihito kan volgens een adviescommissie van de regering afstand doen van de troon, schrijft de Japanse krant Mainichi. Commissieleden zeggen dat dit in een wet speciaal voor hem kan worden geregeld, zonder dat dit ook hoeft te gelden voor zijn opvolger.

Premier Shinzo Abe zette de commissie aan het werk nadat de keizer in augustus in een televisietoespraak had gezegd dat hij een ordelijke troonsopvolging wilde. Akihito, die volgende week 83 wordt, zei dat het hem zwaar viel om zich ‘met mijn hele lichaam en ziel’ te wijden aan zijn taak als keizer.

De commissie brengt volgende maand haar advies uit. Als het parlement het advies overneemt, kan kroonprins Naruhito de Chrysantentroon bestijgen. De laatste Japanse keizer die troonsafstand deed was Kokaku in 1817.

Akihito moest vrijdag zijn afspraken afzeggen omdat hij koorts had. Hij had begin dit jaar griep en werd eerder geopereerd aan zijn prostaat en aan zijn kransslagader.

