Koning opent vernieuwde Thialf

HEERENVEEN – Koning Willem-Alexander opent volgende maand het vernieuwde Thialf-stadion in Heerenveen. Hoewel de eerste schaatswedstrijden er al zijn verreden, mag de koning het officiële startschot geven. Dat gaat hij ook letterlijk doen bij de start van een shorttrackrace en een langebaanwedstrijd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Voorafgaand aan de opening wordt een show opgevoerd waarbij de geschiedenis van Thialf centraal staat. Aansluitend krijgt Willem-Alexander een rondleiding waarbij onder meer de atletenruimte en de technische ruimtes worden bezocht. Het bezoek van de koning wordt afgesloten met een ontmoeting met sporters, medewerkers en genodigden.

Thialf werd in 1967 officieel geopend door Willem-Alexanders tante prinses Christina. Dat deed ze destijds door op een fluitje te blazen. Sinds die opening is het stadion meerdere keren verbouwd. Zo kreeg de ijsbaan in 1986 een overkapping. Met de meest recente verbouwing wil Thialf zich richten op een klimaat waarin topsporters optimaal kunnen presteren.

