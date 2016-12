Koningin Mathilde opent top in Brussel

BRUSSEL – Koningin Mathilde van België houdt dinsdag de openingstoespraak op de High Level Policy Summit. Deze topconferentie in Brussel, die wordt georganiseerd door de Europese Commissie, gaat over een duurzame Europese toekomst.

Mathilde zal spreken over de toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de Europese Unie, kondigde het Belgische hof vrijdag aan. Mathilde is sinds begin dit jaar speciaal pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelen die de lidstaten van de VN vorig jaar september unaniem hebben aangenomen.

De doelstellingen moeten in 2030 zijn gerealiseerd en omvatten onder meer afspraken over het beëindigen van kindhuwelijken, betere toegankelijkheid van financiële diensten, klimaatbeheersing, terugdringen van kindersterfte en armoede. Mathilde maakt deel uit van een groep pleitbezorgers waar ook kroonprinses Victoria van Zweden en sheikha Moza van Qatar lid van zijn.

Op de topconferentie zijn ook toespraken van eurocommissarissen Frans Timmermans en Jyrki Katainen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!