Willem-Alexander in gesprek met asielzoekers

UTRECHT – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan het 3-Generatiecentrum in Utrecht. Hij kwam daar een kijkje nemen bij het project Aan de slag waarbij asielzoekers de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen buiten het asielzoekerscentrum.

De koning sprak met medewerkers van Pharos, de organisatie achter het project, en vertegenwoordigers van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook praatte hij met de asielzoekers die er vrijwilligerswerk doen. Zo kreeg Willem-Alexander na maanden eindelijk de kans om zelf met vluchtelingen te spreken. In januari bracht hij een bezoek aan het azc in Ter Apel maar daar ontmoette hij alleen de medewerkers en lokale bestuurders.

Voor de deelnemende asielzoekers was de komst van de koning een grote verrassing. Een van hen liet na afloop weten dat ‘een droom’ was uitgekomen. Volgens hem is een project als Aan de slag belangrijk voor asielzoekers omdat ze zo buiten het azc komen en makkelijker kunnen integreren in Nederland. Dat onderstreepte de koning ook bij zijn vertrek tegenover de verzamelde pers.

Aan de slag leverde eerder in Nijmegen en Utrecht succesvolle resultaten op. Het project wordt in de komende twee jaar uitgebreid naar meer gemeenten. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranje Fonds, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!