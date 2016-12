Jarige paus ontbijt met daklozen

VATICAANSTAD – Paus Franciscus heeft zaterdag zijn tachtigste verjaardag gevierd middels een feestelijk ontbijt waarvoor hij acht daklozen had uitgenodigd. Het ontbijt met Argentijnse zoetigheden duurde ongeveer een half uur, zo meldden Italiaanse media.

Ook de daklozen die zaterdag hun lunch of avondeten in de Romeinse gaarkeukens nuttigen, krijgen een feestelijk dessert van de paus aangeboden. De daklozen die in slaapzalen de nacht doorbrengen, ontvangen zoals ieder jaar van deze paus een speciale kerstdonatie.

Op de zeven mailaccounts die voor de pauselijke verjaardag waren aangemaakt, kwamen zaterdagmorgen al 50.000 gelukswensen binnen, waarvan een deel in het Latijn.

Het Vaticaan maakte ook bekend dat de Argentijnse paus op 12 en 13 mei het pelgrimsoord Fátima in Portugal bezoekt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!