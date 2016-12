Koning Albert zweeg lang over troonsafstand

BRUSSEL – Koning Albert van België heeft op verzoek van Elio Di Rupo maandenlang zijn mond gehouden over zijn plannen om troonsafstand te doen en het stokje door te geven aan zijn zoon Filip. Op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalig premier hield koning Albert zijn voornemens drie maanden geheim. Di Rupo was bang voor destabilisatie van het land door de politieke partij N-VA. Dit vertelt Di Rupo in het tv-programma Royalty dat de Vlaamse zender VTM zondagavond uitzendt.

Op 3 juli 2013 sprak koning Albert de bevolking toe dat hij op 21 juli afstand zou doen van de troon. Zijn leeftijd en gezondheid lieten hem niet langer toe om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen. Drie maanden eerder informeerde Albert toenmalig premier Di Rupo. Die wilde echter niet dat er tussen de bekendmaking van het nieuws en de troonwisseling een kloof van een aantal maanden tijd zat.

“Mijn grote schrik was dat de N-VA het land zou destabiliseren”, zegt Di Rupo in de uitzending die al is bekeken door De Standaard. “De koning had al een datum in gedachten: 21 juli. Ik wilde geen maanden laten verstrijken tussen de bekendmaking van de abdicatie en de troonswissel zelf. Als je de politieke toestand in ons land kent, en ook de houding van de N-VA, begrijp je waarom.” Intussen maakt de N-VA deel uit van de Belgische regering. Bij de regeringsvorming zou de N-VA beloofd hebben de aanvallen op de monarchie te stoppen.

De uitzending met Die Rupo is de eerste van de twee specials 20 jaar Royalty, waarmee het programma afscheid neemt van de kijkers van VTM. De tweede special is op 25 december te zien.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!