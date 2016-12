Laurent: vogel hoort niet in een kooi

SINT NIKLAAS – ‘Een vogel hoort niet in een kooi’. Met die uitspraak zette de Belgische prins Laurent in Sint-Niklaas de deelnemers aan het nationaal kampioenschap van vogelaars op het verkeerde been. Zij waren samengekomen om hun gekooide troeteldieren van hun beste kant te laten zien en horen, en Laurent ging daar tegenin.

‘Een vogel moet vrijuit kunnen vliegen in de natuur’, meende Laurent, die thuis dan ook geen vogels had zoals hij bekende. Misschien dat de mening van de prins ook werd ingegeven door zijn eigen jarenlange strijd tegen de gouden kooi waarin hij door geboorte en traditie is geplaatst.

Laurent zag in elk geval geen tegenspraak in zijn opvattingen en het aanvaarden van het erelidmaatschap van de Algemene Ornithologische Bond van België. Ook voor de uitstalling van duizenden vogels had hij volop belangstelling meldde zaterdag Het Nieuwsblad.

Hij toonde zich ook een kenner want hij sprak met veel kennis over verschillende soorten en haalde zelfs zijn smartphone boven om de liefhebbers gepassioneerd een filmpje van een paradijsvogel te tonen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!