Kerstshow voor koninging Máxima

AMSTERDAM – Koningin Máxima is hoofdgast van het Kerst Muziekgala 2016 dat de KRO-NCRV zondagavond vanaf 20.20 uur uitzendt op NPO 1. In deze familieshow krijgen 120 kinderen de kans hun muzikale talenten te tonen aan de koningin.

Máxima was vorige week vrijdag in theater Carré aanwezig bij de opnames van het kerstgala van de BZT Muziek Show. In het kinderprogramma hebben presentatoren Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg afgelopen maanden de BZT Band XXL samengesteld. Máxima riep eerder in een videoboodschap op tot inschrijven en beloofde te komen kijken naar de voorstelling.

Het doel van de avond is te laten zien dat muziek maken voor iedereen is en dat alle kinderen op school recht zouden moeten hebben op muziekles. Muziek maken is leuk en het vergroot je wereld; je wordt er slimmer, socialer en creatiever van.

Het Kerst Muziekgala 2016 is een samenwerking met Stichting Méér Muziek in de Klas, waarvan Máxima erevoorzitter is.

