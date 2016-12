Abdullah bezoekt slachtoffers gijzeling

AMMAN – De Jordaanse koning Abdullah is maandag op bezoek gegaan bij de slachtoffers van de gijzeling van zondag. Abdullah ging naar het ziekenhuis waar hij de gewonden en hun naasten ontmoette.

Zondag openden onbekende aanvallers het vuur op de politie in Kerak. Negen mensen kwamen om en zeker 29 mensen raakten gewond, waarvan enkele ernstig. De aanvallers verschansten zich na de schietpartij in een historisch kasteel in de stad en gijzelden een aantal mensen, waaronder toeristen. Jordaanse veiligheidstroepen maakten een einde aan de gijzeling.

Abdullah, die de schietpartij en gijzeling maandag sterk veroordeelde, zocht de gewonden zwaar beveiligd op. De Jordaanse koning zei trots te zijn op de moed die de veiligheidstroepen hadden getoond. Ook betuigde hij zijn medeleven aan de premier van Canada, Justin Trudeau. Bij de vuurgevechten tussen de aanvallers en veiligheidstroepen kwam een Canadese vrouw om.

