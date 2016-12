Albert ziet Monaco verliezen

MONACO – Prins Albert II van Monaco zat zondagavond weer eens op de tribune van zijn favoriete voetbalclub.

Hij was getuige van de competitiewedstrijd tussen AS Monaco en Olympique Lyon. Veel juichen was er in het Louis II-stadion echter niet bij. De Monegasken gingen met 1-3 ten onder.

Albert II had in de skylounge gezelschap van zijn neefje Louis Ducruet, de zoon van prinses Stéphanie. De twee bezoeken vaker wedstrijden van AS Monaco.

