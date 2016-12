Eindejaarslunch zieke Akihito geschrapt

TOKIO – Keizer Akihito heeft zijn traditionele eindejaarslunch met de Japanse premier dit jaar over moeten slaan. De 82-jarige keizer heeft een flinke verkoudheid en prikte daarom maandag geen vorkje met premier Shinzo Abe.

Akihito moet het sinds vrijdag rustig aan doen vanwege de verkoudheid, die gepaard gaat met koorts. De keizer is maandag nog niet voldoende hersteld om weer aan het werk te kunnen. Artsen hebben hem aangeraden rust te houden vanwege de lichte koorts die Akihito nog steeds heeft, meldt Japan Times.

De keizer zou maandag lunchen met Shinzo Abe en andere hoge regeringsfunctionarissen. Ook kroonprins Naruhito zou de eindejaarslunch bijwonen.

Akihito, die begin volgende maand zijn 83e verjaardag viert, gaf afgelopen zomer aan zich af te vragen hoe lang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken kan blijven uitvoeren. Sindsdien wordt nagegaan of Akihito af kan treden. Volgens de Japanse wet moet een keizer dienen tot zijn dood. Het lijkt erop dat er voor Akihito een eenmalige uitzondering wordt gemaakt. Hij zou dan in 2018 afstand mogen doen van de Chrysantentroon.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!