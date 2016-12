Filip loopt hard voor goede doel

Koning Filip van België heeft zondagmiddag zijn nette pak verruild voor zijn sportoutfit. Hij liep mee met de zogeheten Warmathon van radiozender Studio Brussel. Daarmee bracht de vorst geld in het laatje voor Music for Life, de Belgische tegenhanger van Serious Request.

De eerste van vijf Warmathons vond zondag plaats in het Brusselse Ossegempark aan de voet van het Atomium. Tussen de duizenden deelnemers dook Filip plots op in sportief fluorescerend blauw jasje. Hij was in het gezelschap van zijn kinderen prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore, meldt het Belgische persbureau Belga.

De komende dagen wordt er nog hardgelopen in Hasselt, Brugge, Antwerpen, Leuven en Gent.

