Kerstmis begint in Zweden al vroeg

STOCKHOLM – Voor de Zweedse koninklijke familie is het vrijdag al feest. Koningin Silvia viert dan haar 73e verjaardag en de hele familie is in Zweden.

Ook prinses Madeleine is met haar gezin in Zweden. Vorig jaar sloeg zij de tradities rondom kerst over en was ze met haar man en twee kinderen in Londen. “Iedereen is thuis”, zei een woordvoerder van het hof tegen Expressen.

Hoe koning Carl Gustaf Kerstmis viert met zijn familie, laat het hof echter niet los. “Ze vieren Kerstmis samen. De feestelijkheden beginnen al op 23 december, als de koningin jarig is.”

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!