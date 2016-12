Letizia waarschuwt voor gevaren alcohol

MADRID – Koningin Letizia waarschuwt Spaanse jongeren voor de gevaren van alcohol. Dat doet ze met de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, waarvan de echtgenote van de Spaanse koning Felipe erevoorzitter is.

De organisatie kwam maandag bijeen om terug te blikken op het afgelopen jaar, waarmee het dertigjarig jubileum werd gevierd. Ook werden de speerpunten voor 2017 vastgesteld. Belangrijkste daarvan is het verminderen van de alcoholconsumptie van jongeren. Door middel van voorlichtingscampagnes wordt de Spaanse jeugd begin volgend jaar op de gevaren van drinken gewezen.

Letizia is sinds 2015 erevoorzitter van de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. De non-profit organisatie, die in 1986 werd opgericht door Manuel Gutiérrez Mellado, heeft als belangrijkste doelen jongeren met een alcohol- of drugsverslaving te helpen het gebruik van verdovende middelen door de jeugd terug te dringen.

