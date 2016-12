Prins George kan niet wachten tot kerst

LONDEN – Het Britse prinsje George kan niet wachten tot het Kerstmis is. De driejarige zoon van prins William weet maar al te goed dat er onder de boom cadeautjes op hem liggen te wachten. Volgens zijn vader heeft George de eerste kerstcadeautjes al uitgepakt.

William en zijn vrouw Kate konden wel lachen om hun ondeugende zoon. Maandag gingen de twee met prins Harry langs bij het kerstfeestje van The Mix, een van de goede doelen die betrokken is bij hun Heads Together-campagne. Daar vertelde William over de fratsen van George. “Hij zei ook dat het hele gezin uitkeek naar de feestdagen”, zei radio-dj AJ King, die met de prins sprak, tegen Daily Mail.

William, Kate en Harry kunnen zich bijna op gaan maken voor de feestdagen. William en zijn gezin brengen die door bij de familie van Kate en sluiten niet aan bij de festiviteiten op koninklijk landgoed Sandringham. Harry, die kerst zonder zijn geliefde Meghan Markle door moet brengen, schuift wel aan bij het traditionele kerstdiner van zijn oma koningin Elizabeth.

