Prins Harry verwerkte dood Diana nooit

LONDEN – Prins Harry stopte zijn verdriet na de dood van zijn moeder Diana jarenlang weg. “Ik heb wat is gebeurd nooit echt verwerkt”, zegt de 32-jarige Britse prins in een documentaire die ITV maandagavond uitzendt.

“Ik heb heel veel emoties begraven”, zegt Harry, die pas twaalf jaar oud was toen prinses Diana in 1997 omkwam bij een auto-ongeluk. “Een groot deel van mijn leven heb ik er niet eens over na willen denken.”

Harry, die afgelopen zomer al zei dat hij pas drie jaar geleden is gaan praten over de dood van Diana, stak naar eigen zeggen zijn ‘kop in het zand’. “Ik moest niets van mijn leven hebben en verzette me ertegen”, vertelt hij in de nieuwe documentaire over de moeilijke jaren na zijn moeders dood.

In de film over Sentebale, de mede door Harry opgezette liefdadigheidsinstelling, zegt de prins tegenwoordig heel anders in het leven te staan. “Ik wilde iets zinvols doen en mijn moeder trots maken”, vertelt Harry over het opzetten van Sentebale, ruim tien jaar geleden. “Ik ben nu vol energie en zie in dat ik het geluk heb in een positie te verkeren waarin ik een verschil kan maken.”

