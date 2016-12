Thai knappen triomfwagen op voor Bhumibol

BANGKOK – Thailand is volop bezig met de voorbereidingen van de uitvaart van koning Bhumibol. Maandag vond een offerplechtigheid plaats die het begin markeert van de restauratie van de triomfwagen die wordt gebruikt om Bhumibols lichaam en urn te vervoeren.

De goudkleurige wagen wordt alleen gebruikt bij koninklijke uitvaarten. Het voertuig, dat op wielen staat en door honderd mannen wordt getrokken, is ondergebracht in het Nationaal Museum in Bangkok. Daar wordt het de komende maanden gerestaureerd.

Koning Bhumibol stierf in oktober op 88-jarige leeftijd. Zijn crematie vindt op zijn vroegst volgend jaar herfst plaats. Er wordt een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium gebouwd, dat bouwwerk is niet voor september klaar.

Bhumibols crematie vindt plaats op Senam Luang, het veld naast het koninklijk paleis in Bangkok. De kroning van de nieuwe koning Vajiralongkorn vindt niet plaats voor de crematie, een datum is nog niet geprikt. Vajiralongkorn is begin deze maand formeel tot koning uitgeroepen.

