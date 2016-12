Tilburg zet kroon op T voor Koningsdag

TILBURG – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden op Koningsdag in Tilburg welkom geheten door een T met een kroon. Het officiële logo voor Koningsdag 2017 is maandagmiddag onthuld.

De vorm van de kroon is afgeleid van een kroon in een voormalig Tilburgs stadswapen, legt de gemeente Tilburg uit op haar website. De iconen in de kroon belichten verschillende kenmerken van de Brabantse stad. Zo verwijst een bolletje wol naar de textielindustrie, verwijst een draaimolenpaard naar de beroemde kermis en beelden een cello en gitaar de Tilburgse muziekcultuur uit.

Tilburg is de derde stad waar Koningsdag ‘nieuwe stijl’ wordt gevierd. Willem-Alexander, die volgend jaar zijn vijftigste verjaardag viert op donderdag 27 april, bezoekt sinds 2015 nog maar één stad in plaats van twee. In 2015 ging hij met zijn gezin naar Dordrecht, dit jaar was Zwolle aan de beurt.

Wat de koning en koningin in Tilburg te zien krijgen, is nog niet bekend. Burgemeester Piet Noordanus is van plan het paar ‘de verborgen parels van de stad’ te tonen. Inwoners van Tilburg mogen meedenken over de invulling van het bezoek, werd in september al bekendgemaakt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!