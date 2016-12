Victoria trekt het bos in voor kerstgroet

STOCKHOLM – Victoria heeft met haar gezin een bijzondere kerstgroet opgenomen. De Zweedse kroonprinses trok met echtgenoot prins Daniel, dochter prinses Estelle en zoon prins Oscar de natuur in om iedereen fijne feestdagen te wensen. Het Zweedse hof deelde via social media een video.

Bij een kampvuur, waarboven broodjes en worstjes werden gebakken, namen Victoria, Daniel, Estelle en Oscar hun kerstboodschap op. De negen maanden oude Oscar steelt de show door net na de beste wensen van zijn ouders en zusje te kuchen.

De video werd opgenomen in nationaal park Tyresta, dat zo’n 20 kilometer ten oosten van Stockholm ligt. Victoria ging met haar gezin wandelen in het natuurgebied, waar tientallen vogelsoorten voorkomen. De vierjarige Estelle genoot met volle teugen van de frisse lucht, ze klom op bomen en sleepte met takken. Oscar bekeek de natuur vanuit een draagdoek die zijn moeder had omgeknoopt.

Vorig jaar doken Victoria, Daniel en Estelle de keuken in om het Zweedse volk een fijne kerst te wensen. Het drietal bakte toen in een openluchtmuseum een ‘tunnbröd’.

