Britse royals lunchen bij Elizabeth

Een groot deel van de Britse koninklijke familie is dinsdag te gast geweest bij koningin Elizabeth en prins Philip. Op Buckingham Palace kwamen ze samen voor de traditionele kerstlunch.

Het publiek en de media die buiten voor de deur stonden, konden alle royals een voor een afturven bij aankomst. Zo werden prins Charles en echtgenote Camilla gespot en deelden prins William, Kate, hun kinderen George en Charlotte een auto met prins Harry. Ook de aankomst van de prinsessen Eugenie en Beatrice werd gefotografeerd.

Elizabeth nodigt voor de lunch altijd de voltallige familie uit. In Buckingham Palace is genoeg ruimte voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen maar ook voor haar neven en nichten en hun kinderen. De koningin viert kerst altijd in een veel kleiner gezelschap op het landgoed Sandringham bij Norfolk. Daarbij zijn in ieder geval Charles en Camilla en Harry aanwezig. Het gezin van William viert de kerst bij Kate’s ouders.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!