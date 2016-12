Elizabeth doet het rustiger aan

LONDEN – De Britse koningin Elizabeth gaat het volgend jaar iets rustiger aan doen. De vorstin draagt aan het einde van het jaar waarin ze haar negentigste verjaardag vierde haar werkzaamheden bij een 25-tal organisaties over aan andere familieleden, zo heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt.

Elizabeth is momenteel nog verbonden aan meer dan zeshonderd organisaties als beschermvrouwe. Ze heeft daardoor door het jaar heen gegarandeerd een volle agenda, zeker gezien het feit ze nog vele evenementen per jaar aandoet. De koningin gaat die taak vanwege haar hoge leeftijd nu steeds meer delen met de rest van de koninklijke familie. In sommige gevallen waren andere familieleden al vice-beschermheer of -vrouw.

Toen de echtgenoot van Elizabeth, prins Philip, in 2011 negentig werd volgde een soortgelijk proces. Ook hij ging toen minder werk doen. Eerder besloot de koningin al geen verre reizen meer te maken.

