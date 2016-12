Europese vorstenhuizen sturen condoleances

BERLIJN – Na koning Willem-Alexander en koning Filip hebben ook de vorstenhuizen van Luxemburg en Zweden met medeleven gereageerd op de aanslag in Berlijn.

”Verbijsterd door de tragische gebeurtenissen op de Berlijnse kerstmarkt willen we onze diepe bezorgdheid en medeleven namen de Luxemburgse bevolking uiten”, schrijven groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg aan de Duitse bondspresident Joachim Gauck.

”Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de vele gewonden en hun familieleden”, vervolgt het groothertogelijk paar. ”Solidariteit voor het behoud van onze gemeenschappelijke waarden verenigt ons in deze tijd van verdriet.”

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden stuurden dinsdag een telegram van medeleven naar Duitsland. In de condoleances spreekt het Zweedse koningspaar van verschrikkelijke gebeurtenissen in Berlijn. ”We bieden onze innige deelneming aan de families van de slachtoffers en het Duitse volk”, schrijft het Zweedse koningspaar. Er is sprake van een nauwe band tussen het Zweedse koningshuis en Duitsland. Koningin Silvia is er geboren, net als de moeder van koning Carl Gustaf.

