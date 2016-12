Kate nieuwe beschermvrouwe van tennis

LONDEN – Koningin Elizabeth II is niet langer beschermvrouw van de All England Lawn Tennis Club, waar elk jaar Wimbledon wordt gehouden. Na 64 jaar heeft de koningin van het Verenigd Koninkrijk, die in april negentig werd, zich teruggetrokken. Kate, de vrouw van prins William, neemt haar plaats in. Dit liet de prestigieuze tennisclub dinsdag weten.

De vereniging bedankte de koningin voor haar jarenlange inzet. ”Het was een eer om haar in 2010 op Wimbledon te ontvangen”, zei voorzitter Philip Brook. In dat jaar zorgde tennisser Andy Murray voor een spraakmakend optreden door drie keer richting de koninklijke tribune te buigen. Daarmee maakte hij een einde aan de geruchten dat de patriottische Schot niet voor de koningin zou buigen.

Kate, de Hertogin van Cambridge, is een groot tennisliefhebber. Dit jaar moedigde ze Murray aan toen hij in de finale van Wimbledon de Canadees Milos Raonic versloeg en zo zijn tweede titel in Londen pakte.

Koningin Elizabeth heeft ook afstand gedaan van haar rol als beschermvrouw van de Engelse tennis- en rugbybond.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!