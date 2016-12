Mathilde een minuut stil voor Berlijn

BRUSSEL – Koningin Mathilde van België heeft dinsdagochtend in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel een minuut in stilte in acht genomen naar aanleiding van de aanslag maandag in Berlijn.

Mathilde neemt dinsdag deel aan een High Level Policy Summit, georganiseerd door de Europese Commissie. Deze conferentie buigt zich over een duurzame Europese toekomst en over de toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de Europese Unie. De koningin hield er de openingstoespraak.

Het Belgisch koningshuis liet maandagavond al weten dat het meeleeft met de slachtoffers van de aanslag waarbij twaalf mensen omkwamen. “Koningin en ik zijn diep geschokt door tragedie op Kerstmarkt #Berlijn Gedachten gaan naar slachtoffers, hun naasten en de Duitse bevolking”, twitterde het hof uit naam van koning Filip.

