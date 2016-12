Noorse koninklijke familie poseert voor kerst

OSLO – De Noorse koninklijke familie kwam dinsdag bijeen in het park achter het koninklijk paleis in Oslo om te poseren voor sfeervolle kerstfoto’s. Het is een Noorse traditie om in december kerstportretten te maken.

Op de foto staan koning Harald en koningin Sonja, kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen Ingrid Alexandra (12) en Sverre Magnus (11). Ze warmen zich rond een vuurkorf bij het tuinhuisje. De volwassenen drinken glühwein uit mokken die volgens het Noorse hof zijn beschilderd door prinses Astrid, de zus van de Noorse koning.

Kroonprinses Mette-Marit had een mand met mandarijnen meegenomen en haar kinderen deelden peperkoek uit. Mette-Marits oudste zoon Marius Borg Høiby (19) ontbreekt dit jaar op de familiefoto.

Op de website van het Noorse koningshuis zijn nog meer kerstfoto’s te bewonderen.

