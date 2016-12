Willem-Alexander leeft mee met Berlijn

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft geschrokken gereageerd op de aanslag maandagavond in Berlijn. In een bericht dat door de Rijksvoorlichtingsdienst is verspreid laat de koning weten dat hij en koningin Máxima intens meeleven met de slachtoffers.

“Aan de voet van de Gedächtniskirche, het symbool dat ons herinnert aan de waarden van vrede en verzoening, werden gisteravond weerloze mensen het slachtoffer van een geweldsdaad”, zegt Willem-Alexander. “Wij leven intens mee met de getroffen families en met degenen die gewond raakten. Berlijn is in onze gedachten.”

Maandagavond reed een vrachtwagen in op een kerstmarkt bij de Gedächtniskirche in de Duitse hoofdstad. Twaalf mensen kwamen om, 48 mensen liggen in het ziekenhuis.

