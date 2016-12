Arno Brok commissaris van de Koning Friesland

Arno Brok (48) is de beoogde nieuwe commissaris van de Koning in Friesland. Hij is aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken, melden de Provinciale Staten van Friesland woensdag.

Brok is sinds 2010 burgemeester in Dordrecht. De Drechtstad organiseerde in 2015 de eerste Koningsdag nieuwe stijl, met onder meer de grande parade van schepen en de opening van het nieuwe museum Hof van Nederland, een historisch museum rond de eerste Vrije Statenvergadering in 1572. “Het is maar liefst 36 jaar geleden dat we onze nationale feestdag mochten vieren op de verjaardag van ons staatshoofd. En dat maakt deze dag extra bijzonder”, sprak Brok.

Sinds 2003 was Brok burgemeester van Sneek. In de jaren negentig was hij raadslid, VVD-fractievoorzitter en wethouder in Leeuwarden. Brok studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in de Friese hoofdstad.

De Provinciale Staten van Friesland zien Brok als een goede verbinder. In 2012 is hij hiervoor onderscheiden met de burgemeestersprijs voor verbindend vermogen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder in Friesland weet hij wat er speelt en leeft in de provincie, aldus de Staten in een persbericht.

Op basis van de aanbeveling zal de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht uitbrengen aan de koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Brok volgt bij benoeming John Jorritsma op, die eerder dit jaar was benoemd tot burgemeester van Eindhoven.

