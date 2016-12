Belgische vlag halfstok voor Berlijn

BRUSSEL – De Belgische vlag wappert woensdag halfstok op openbare gebouwen. Ook de nationale driekleur boven het koninklijk paleis in Brussel hangt in de rouwstand, blijkt uit foto’s die het Belgische hof via Twitter deelde.

Door de vlaggen halfstok te hangen laten de Belgen blijken mee te leven met Duitsland en de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Daar reed maandagavond een vrachtwagen in op een kerstmarkt. Elf bezoekers en een Poolse vrachtwagenchauffeur kwamen om het leven, in ziekenhuizen liggen nog tientallen gewonden.

Koning Filip en koningin Mathilde lieten dinsdag al weten mee te leven. “Koningin en ik zijn diep geschokt door tragedie op Kerstmarkt #Berlijn Gedachten gaan naar slachtoffers, hun naasten en de Duitse bevolking”, twitterde het hof uit naam van Filip. Mathilde nam een minuut stilte in acht in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Daar nam ze deel aan een High Level Policy Summit.

