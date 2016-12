Filip moet afscheid nemen van protocolchef

BRUSSEL – De Belgische koning Filip moet afscheid nemen van zijn protocolchef. Pierre Warnauts, die sinds 1989 voor de Belgische koninklijke familie werkt, gaat per 1 januari met pensioen.

“Ik ben een harde protocolchef, maar ik heb een heel klein hartje”, zegt Warnauts in zijn allereerste interview, met Het Laatste Nieuws. De protocolchef, verantwoordelijk is voor de organisatie van alle openbare activiteiten van de koning en koningin, vertelt dat hij het na de dood van koning Boudewijn in 1993 niet droog hield.

“Ik moest de mensen ontvangen die de koning kwamen begroeten”, vertelt Warnauts, die in de kapel in Laken was waar de opa van koning Filip werd opgebaard. “Op het einde van de dag had ik rode ogen. Ik zag al die mensen wenen en dan kan ik het zelf niet droog houden.”

De protocolchef moest de koning en koningin ook een paar keer te hulp schieten. Zo was Warnauts drie jaar geleden ineens kapper. “Ik zag koningin Mathilde de hele tijd haar haren aanraken. Toen ik dichterbij kwam, merkte ik dat de speld uit haar chignon was.” Warnauts wees Mathilde op de losse speld en vroeg of hij die weer vast moest zetten. “Ik ben wel een beetje bang. Wat als ik te hard duw?”, fluisterde hij in Mathildes oor. “Duw maar!”, kreeg hij vervolgens te horen van de koningin.

