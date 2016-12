Hoogste Noorse ridderorde voor Mette-Marit

OSLO – De Noorse kroonprinses Mette-Marit is sinds kort houder van de hoogste Noorse ridderorde. De echtgenote van kroonprins Haakon kreeg de keten die bij het Grootkruis in de Orde van Sint Olaf hoort.

Mette-Marit was al in het bezit van het Grootkruis, die orde kreeg ze in 2001 toen ze met Haakon trouwde. De bijbehorende keten, die ze dinsdag kreeg van haar schoonvader koning Harald, maakt de orde een graad hoger.

De Koninklijke Noorse Orde van Sint Olaf wordt toegekend aan mensen die zich ‘bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt aan Noorwegen en de mensheid’. De orde werd in 1847 ingesteld door koning Oscar I van Zweden en Noorwegen. Koning Harald is Grootmeester van de orde die is vernoemd naar de Noorse patroonheilige Sint Olaf.

