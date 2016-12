Koning Filip stapt aan boord van metro

Koning Filip waande zich woensdag even een metrobestuurder. De Belgische koning bezocht in het kader van de veertigste verjaardag van de Brusselse metro een remise en nam een kijkje in de bestuurderscabine van een van de metro’s.

Filip ging langs bij stelplaats Delta, deel van een van de eerste stations die in 1976 werd ingewijd. De koning kreeg een rondleiding en sprak met medewerkers van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB). Dat is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van en naar elf randgemeenten. Elke dag reizen meer dan een half miljoen Brusselaars en forenzen met het MIVB.

De koning nam ook een kijkje in het opleidingscentrum van de vervoersmaatschappij. Daar sprak hij met mensen die leren de metro’s te besturen. De metrobestuurders in spe maken in eerste instantie gebruik van rijsimulatoren waarin een reis wordt nagebootst met behulp van 3D-beelden.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!