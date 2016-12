Koningin Margrethe betrekt Marselisborg

Koningin Margrethe van Denemarken en prins-gemaal Henrik zijn begonnen aan de kerstvakantie, die ze traditioneel doorbrengen op Marselisborg Slot in Aarhus. Daar ontvangen ze binnenkort hun kinderen en kleinkinderen om samen de kerstdagen door te brengen.

De Deense koningin reisde met een van haar hofdames met de trein in de koninklijke wagon van Kopenhagen naar Aarhus. Dat is een treinreis van 3,5 uur. Volgens Billed Bladet werd ze op het aankomststation opgewacht door een privéchauffeur die haar met haar teckel direct naar Marselisborg Slot bracht. Prins Henrik was al een paar dagen eerder aangekomen op het slot, omdat hij een aantal privéafspraken op Jutland had.

Koningin Margrethe brengt sinds 1969 bijna elk jaar de kerstdagen door in Marselisborg dat ze in 1967 cadeau kreeg van haar vader koning Frederik IX.

