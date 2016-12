Laatste kans om keizer Akihito toe te zwaaien

Duizenden fans van keizer Akihito willen vrijdag naar het keizerlijk paleis in Tokio om hun keizer op zijn 83e verjaardag toe te kunnen zwaaien. Het kan weleens de laatste keer zijn, omdat de Japanse regering wetgeving voorbereidt die Akihito de kans biedt af te treden. De keizer kwakkelt met zijn gezondheid.

Volgens The Asahi Shimbun is er in heel Japan veel vraag naar georganiseerde reizen naar het keizerlijk paleis. Niet alleen op Akihito’s verjaardag maar ook op 2 januari als de Japanse keizer Akihito en keizerin Michiko voor de nieuwjaarsgroet op het balkon van het keizerlijk paleis in Tokio verschijnen, gezamenlijk met kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako.

Dagtrips naar het paleis op vrijdag 23 december en 2 januari zijn uitverkocht, laten gespecialiseerde reisbureaus weten. Ze hanteren daarom wachtlijsten. Daar was vorig jaar nog geen sprake van. “Japanners lezen en horen in de media over een op handen zijnde abdicatie. Dit wakkert hun interesse in de keizer aan”, zegt een reisorganisator.

Afgelopen jaren kwamen 20.0000 mensen op de balkonscène van de jarige Akihito af. Tokio kan zich nu opmaken voor recordaantallen. ”We hebben onze maatregelen getroffen”, zegt de politie van Tokio.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!