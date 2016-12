Noordeinde krijgt meer allure

Het Noordeinde in Den Haag wordt vanaf volgend jaar autoluw. Dit maakt de straat voor het werkpaleis van koning Willem-Alexander aantrekkelijker en gastvrijer voor bezoekers. Autoparkeerplekken maken in bijna de hele straat plaats voor terrassen, groen en ruimte voor fietsers.

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad) wil het Noordeinde en de Hoogstraat aantrekkelijker maken voor toeristen. “Daarom maken we de straat tot een mooi verblijfsgebied voor voetgangers, met veel meer ruimte voor fietsers”, liet Revis woensdag weten.

Met de herinrichting wil Den Haag de winkelstraten aan weerszijden van het Paleis beter verbinden. Dit was een belangrijke wens van met name de ondernemers op het Noordeinde. “Het Noordeinde is een unieke, boeiende winkelstraat met een mix aan winkels, galeries en horeca met als hoogtepunt het koninklijk paleis”, zegt economiewethouder Karsten Klein. “Het is een belangrijke winkelstraat die karakter geeft aan onze stad. Deze investering in de buitenruimte is goed voor de ondernemers in de straat én voor het hele gebied.”

Ook een deel van het Paleisplein gaat op de schop, blijkt uit voorlopige schetsen. Den Haag gaat hierover in overleg met het koninklijk huis en de erfgenamen van de kunstenaar van het Wilhelminamonument. Wethouder Revis wil nog in 2017 beginnen met de werkzaamheden.

