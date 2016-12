Prins Carlos moedigt Friese duurzaamheid aan

Prins Carlos vindt dat de Friezen niet zo bescheiden moeten zijn over hun duurzame oplossingen. ““In Friesland gebeurt zoveel goeds op het gebied van een circulaire economie. Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht. Maar alsjeblieft: blijf hier niet zo bescheiden en schreeuw het van de dijken’’, zegt Carlos de Bourbon de Parme.

Carlos opende deze maand de nieuwe gasinstallatie van afvalverwerker Omrin in Heerenveen. “Onderneem het maar en vertel het verhaal, want het moet gehoord worden. Ook in Den Haag, in Europa en de rest van de wereld. De urgentie op het gebied van duurzaamheid is gigantisch, dus stilzitten is geen optie’’, zegt de pleitbezorger van duurzaam ondernemen.

Het groengas dat in Heerenveen uit afval wordt geproduceerd, gaat naar het aardgasnet. Voor ruim tienduizend huishoudens biedt het jaarlijks energie. Daarnaast rijden ruim tachtig voertuigen van de afvalinzamelaar op groengas.

“Een kringloop sluiten, zoals hier met energie uit afval, is mogelijk”, zegt Carlos op de website van het bedrijf. “In de natuur is geen afval. Geen molecuul wordt verkwist. Daar kan de mens een voorbeeld aan nemen. Energie uit afval is er zo eentje.’’

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!