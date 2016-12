Zieke Elizabeth begint nog niet aan vakantie

Koningin Elizabeth kan nog niet gaan genieten van haar kerstvakantie. De negentigjarige Britse vorstin zou woensdag vertrekken naar landgoed Sandringham, maar ze heeft een fikse verkoudheid.

Niet alleen Elizabeth is snipverkouden, ook haar 95-jarige echtgenoot prins Philip zit volgens diverse Britse media in de lappenmand. Het hoogbejaarde paar werd woensdagochtend verwacht op het stadion van King’s Cross, waar ze traditiegetrouw de trein pakken naar Norfolk. Toen Elizabeth en Philip niet op kwamen dagen en de koninklijke standaard boven Buckingham Palace bleef wapperen, werd duidelijk dat er iets mis is.

“De koningin en hertog van Edinburgh hebben een hevige verkoudheid en besloten vandaag niet naar Sandringham te reizen”, liet Buckingham Palace weten aan The Telegraph. Volgens ingewijden pakken Elizabeth en Philip donderdag alsnog de trein.

De vorstin en haar man brengen de feestdagen traditiegetrouw door op het koninklijk landgoed in Norfolk. De Britse koninklijke familie zoekt haar elk jaar op. Dit jaar wordt Kerstmis echter gevierd zonder prins William en zijn gezin, die op landgoed Sandringham wonen. William, Kate, George en Charlotte brengen de feestdagen door met de Middletons.

