Brieven prinses Diana te koop op veiling

Een aantal handgeschreven brieven van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer. De brieven, waarin Diana schrijft over haar zoons William en Harry, leveren naar verwachting 15.000 pond (17.700 euro) op. Dat meldt Daily Mail.

Diana schreef naar Cyril Dickman, die ruim vijftig jaar op Buckingham Palace werkte. Eén van de brieven schreef de prinses vijf dagen na de geboorte van prins Harry, in september 1984, om te bedanken voor een kaart.

“William is dol op zijn kleine broertje en overlaadt Harry met kusjes en knuffels. Hij laat zijn ouders er nauwelijks bij!” Diana schreef ook dat zij en Charles overladen werden door felicitaties. “Ik kan nauwelijks ademhalen vanwege alle bloemen die hier staan!”

Kerstkaarten

In een andere brief laat Diana blijken dat Harry een ondeugend kind was. “Met de jongens gaat alles goed. Ze hebben het naar hun zin op hun kostschool, hoewel Harry zich steeds in de nesten werkt”, schreef de prinses in oktober 1992, vijf jaar voor ze overleed.

De brieven worden op 5 januari geveild. Dan gaan ook andere spullen afkomstig van de Britse koninklijke familie onder de hamer. Zo wisselen ook kerstkaarten van koningin Elizabeth en prins Philip en foto’s met handtekeningen van de ‘royals’ van eigenaar. Cyril Dickman stierf in 2012. De nabestaanden hebben besloten sommige spullen die hij verzamelde te veilen, omdat ”er simpelweg te veel is om te bewaren”.

