Carl Philip mist concert door ziek zoontje

Prinses Sofia moest woensdagavond zonder haar man prins Carl Philip naar een kerstconcert. De Zweedse prins besloot op het laatste moment thuis te blijven bij hun zieke zoontje.

De in april geboren prins Alexander had koorts, zei een woordvoerder van het Zweedse hof tegen Expressen. “Carl Philip is er niet omdat hij thuiszit met een ziek kind.” Volgens Sofia, die zei dat haar man graag bij het concert had willen zijn, komt het allemaal goed met haar zoontje.

De prinses kreeg woensdagavond gezelschap van haar zussen Lina en Sara. De dames genoten van het concert. Het optreden van Molly Sandén was extra bijzonder voor Sofia; de zangeres trad vorig jaar juni op tijdens het huwelijksfeest van Carl Philip en Sofia.

