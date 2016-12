Charles waarschuwt voor opkomst populisme

LONDEN – De wereldwijde opkomst van populisme doet denken aan ‘de donkere dagen van de jaren dertig’. Dat zei de Britse prins Charles donderdagochtend op BBC Radio 4. De prins gaf de luisteraars een ‘Thought For The Day’, een taak die doorgaans is weggelegd voor een priester of geestelijke.

“We zien over de hele wereld de opkomst van een groot aantal populistische groeperingen die zich steeds agressiever opstellen tegenover minderheden met een ander geloof”, zei Charles, die de ontwikkeling ‘zeer verontrustend’ noemde.

De 68-jarige Britse troonopvolger zei dat de generatie van zijn ouders ‘vocht en stierf in een strijd tegen intolerantie, monsterlijk extremisme en een onmenselijke poging de Joodse bevolking van Europa uit te roeien’.

Bestemming

Dat populisme bijna zeventig jaar later weer in opkomst is, gaat Charles de pet te boven. “We zijn het verschuldigd aan hen die hebben geleden en zijn gestorven de verschrikkingen van het verleden niet te herhalen.”

Charles riep op tot meer verdraagzaamheid, ook voor vluchtelingen. Met de feestdagen in aantocht herinnerde hij de luisteraars eraan dat Jozef en Maria in het kerstverhaal ‘probeerden te ontsnappen aan gewelddadige vervolging’. De prins sprak ook over de emigratie van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina. “Hij zocht religieuze vrijheid voor hem en zijn volgers.”

De prins van Wales sloot zijn vooraf opgenomen boodschap af met verzoenende woorden. “Welk religieus pad we ook bewandelen, de bestemming is hetzelfde: waardering en respect voor de ander, en accepteren dat ook zij op een vreedzame manier de liefde van God mogen ontvangen.”

