Filip en Mathilde lunchen met bejaarden

Koning Filip en Mathilde hebben donderdag buiten de deur geluncht. Het Belgische koningspaar bracht een bezoek aan Buurtwerk Chambéry, een wijkhuis in Etterbeek. Daar prikten Filip en Mathilde een vorkje met bejaarden.

Het koningspaar nam in het kader van de feestdagen een kijkje in het wijkhuis. Buurtwerk Chambéry, dat naar eigen zeggen in een zeer gemengde wijk ligt, probeert al ruim twintig jaar jong en oud uit de buurt met elkaar in contact te brengen. Voor ouderen zijn er verschillende activiteiten om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen.

Voordat Filip en Mathilde aanschoven voor de lunch, was er een werkvergadering. Ook maakten de koning en koningin kennis met een aantal vrijwilligers.

