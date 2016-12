Nederland zet regeringstoestel PH-KBX te koop

Het Nederlandse regeringstoestel, met de registratie PH-KBX, is te koop. De regering heeft het toestel op een marktplaats voor vliegtuigen gezet. Hoeveel de Fokker 70 kan opbrengen, is nog niet bekend.

Op de website avbuyer.com staat dat het toestel in ‘excellente conditie is’ en dat het 8514 vlieguren, circa 400 per jaar, heeft. Op de website staan ook foto’s van het interieur. De Fokker biedt plaats aan 24 passagiers.

Het twintig jaar oude regeringstoestel kan technisch nog wel even mee, maar het is steeds duurder om ermee te vliegen. In mei 2017 wil Nederland een nieuw regeringstoestel aanschaffen. Dat gaat 50 tot 90 miljoen euro kosten. Er komt een Europese aanbesteding voor het nieuwe toestel.

