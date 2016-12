Finn blij dat ze met Filip mocht ‘babbelen’

LAKEN – Het Belgische meisje Finn (9) heeft volop genoten van haar bezoek aan Koning Filip. Ze was voor het tv-programma Karrewiet uitgenodigd op het paleis in Laken en mocht de vorst interviewen. “Het was heel tof dat ik met hem mocht babbelen”, zei Finn aan het eind van het programma dat vrijdagavond op Ketnet, de Belgische kinderzender, werd uitgezonden.

Finn vond het paleis prachtig, vertelde ze. “Ik voelde me eigenlijk een beetje een koningin”, zei ze al bij binnenkomst toen ze haar jas mocht afgeven aan een lakei. Finn had geoefend hoe ze de koning een hand moest geven, maar een medewerkster van het hof stelde haar gerust en vertelde dat ze Filip gewoon de hand kon schudden.

Finn kreeg een rondleiding door het paleis, maar de echte privévertrekken, zoals de slaapkamer van Filip en Mathilde, mocht ze niet zien. Ondanks dat was er genoeg te beleven. “Wat een mooie tuin hebben jullie”, liet ze zich tegenover de vorst ontvallen. “Als ik zo’n tuin had, zou ik de hele dag buiten spelen”, zei ze later. Ook de kerstboom van de Koninklijke familie wekte bewondering van het meisje.

Spelletjes

Tijdens het interview vroeg Finn of de koning spelletjes speelde met zijn kinderen. Dat bleek hij te doen. Filip vertelde ook nog dat hij zijn jongste dochter vaak voorleest. Natuurlijk wilde Finn ook weten wat hij mooi vond aan het koningschap. “Dat ik veel interessante mensen mag ontmoeten, zoals jij”, antwoordde Filip. Daarna vertelde hij dat het ook fijn was dat hij België kon vertegenwoordigen. “En ik wil ook de mensen in het land samenbrengen”, zei de vorst.

Filip had ook nog een boodschap voor de kinderen in België. Hij hoopt dat ze in 2017 gelukkig zijn, goed studeren en veel spelen. “Ik wens jullie een mooi en succesvol jaar.”

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!