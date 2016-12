‘Kei-mooi in kei-gigantisch paleis’

SINT-NIKLAAS – “Het was daar kei-gigantisch en kei-mooi met kei-veel goud. Maar ik woon toch liever in mijn eigen huis. In het paleis zou ik verdwalen.” Dat vertelde de Vlaamse Finn Teerlinck aan het Nieuwsblad na haar nu al historische vraaggesprek voor jeugdjournaal Karrewiet met koning Filip.

Een regerende Belgische vorst geeft namelijk geen interviews. “In België mag de koning zijn mening niet openbaar verkondigen. Maar dit was iets anders. Kinderen stellen onschuldige vragen, zoals: Kijkt u ook tv? Daarom kon het deze keer wel”, aldus een paleiswoordvoerder vrijdag in de Vlaamse krant. En ja, de koning kijkt tv, naar Karrewiet zelfs met zijn kinderen.

Finn Teerlinck en een Waals collegaatje verbleven maandag de hele dag in het kasteel van Laken, waar ze onder meer de opnamen van de kersttoespraak bijwoonden. “Zijn bureaustoel, dat was precies een troon. Heel zacht en met heel veel goud eraan. En die kerstboom, die was supergroot en héél mooi, met superveel gouden ballen. Ze hadden er echt uren aan gewerkt”, aldus de uit Sint-Niklaas afkomstige Finn.

Naast de herinneringen aan het bezoek, heeft ze ook een foto gekregen van haar met koning Filip. Voor aan de muur. Wat ze later wil worden, weet Finn ook al zo meldt Het Nieuwsblad. “Koningin! Dan kan ik de baas zijn van het land.” In dat geval moet een van de twee zoons van Filip – Emmanuel of Gabriël – haar wel een aanzoek doen. “Of ik dan ja zou zeggen? Alleen als ik er verliefd op ben.”

