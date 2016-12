Kerstinkopen Carl Philip op laatste nippertje

STOCKHOLM – Prins Carl Philip heeft op het laatste nippertje nog een paar kerstcadeautjes gekocht. De Zweedse prins werd met meerdere tassen van luxe winkels gespot in het centrum van Stockholm.

Carl Philp en zijn vrouw Sofia vieren dit jaar voor het eerst Kerstmis met hun zoontje Alexander. Het in april geboren prinsje wacht een drukke kerst. “We willen het met beide families vieren”, vertelde prinses Sofia aan Expressen. “Het is Alexanders eerste kerst, dus het is extra bijzonder.” Het is te hopen dat het kereltje zich al wat beter voelt. Woensdagavond moest Sofia zonder haar echtgenoot naar een kerstconcert, omdat Carl Philip thuis bleef bij de zieke Alexander.

Sofia groeide op in Älvdalen, zo’n 350 kilometer ten noorden van Stockholm. Sofia’s ouders en oma wonen nog steeds in de ruim 1800 inwoners tellende plaats. “We combineren de festiviteiten op Drottningholm Slott met die in Älvdalen”, zei Sofia.

De prinses liet niets los over wat er op de koninklijke residentie of in het huis van haar ouders onder de kerstboom ligt. Dankzij de laatste kerstinkopen die Carl Philip donderdagmiddag deed, heeft Expressen wel een idee. De prins kocht luxe verzorgingsproducten en shopte bij een sportzaak. “Het is geweldig dat hij hier was”, zei de directeur van de winkel met fitnessapparatuur. “Victoria en Madeleine zijn hier eerder al geweest, nu hebben we ze alle drie als klant.”

