Koning bij begin viering 100 jaar De Stijl

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander opent op zaterdag 11 februari een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag, die het begin vormt van het themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl’. De expositie is de eerste in een reeks van drie die volgend jaar in het museum zijn te zien.

‘Piet Mondriaan en Bart van der Leck – De uitvinding van een nieuwe kunst’ vertelt het verhaal van de vriendschap en wederzijdse beïnvloeding tussen twee schilders die leidde tot het fundament van De Stijl. De vernieuwende kunststroming bestaat in 2017 honderd jaar. Een wisselende groep Nederlandse en buitenlandse kunstenaars maakten hiervan deel uit, onder wie behalve Mondriaan en Van der Leck ook Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld.

De openingstentoonstelling is te zien tot en met 21 mei. Naast Den Haag besteden nog veel meer plaatsen in het land volgend jaar aandacht aan het jubileumjaar.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!