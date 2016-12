Kroonprinses Mary in actie tegen pesten

SILKEBORG – De Deense kroonprinses Mary gaat samen met handballer Mikkel Hansen de strijd aan tegen pesten. Op 7 januari presenteren ze een gezamenlijk initiatief in Silkeborg.

Hansen is een van de beste handballers ter wereld. Hij werd met Denemarken in 2012 Europees kampioen. Hansen zet zich al langer in voor kinderen die gepest worden. Zo heeft hij een stichting die handbalkampen organiseert voor kinderen die het slachtoffer zijn van pesten.

In Silkeborg zullen Hansen en de kroonprinses, die zich met haar eigen stichting ook inzet voor het wel en wee van kinderen, hun initiatief Antibulli presenteren. Het gaat om een website waar kinderen terecht kunnen die gepest worden. Ook voor ouders, leerkrachten, sporttrainers en anderen die veel met kinderen werken is de site belangrijk.

Antibulli moet niet alleen een kenniscentrum met allerlei informatie worden over hoe pesten voorkomen kan worden, ook worden er activiteiten georganiseerd en kunnen kinderen oefeningen doen om te zorgen dat ze weerbaarder worden als ze worden gepest.

