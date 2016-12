Silvia op verjaardag omringd door familie

STOCKHOLM – De Zweedse koningin Silvia wordt vrijdag op haar verjaardag omringd door familie. Haar drie kinderen en vijf kleinkinderen zijn bij haar op Drottningholm Slott, de koninklijke residentie. De echtgenote van koning Carl Gustaf viert haar 73e verjaardag.

De verjaardag van de koningin gaat in Stockholm niet stilletjes voorbij. Rond het middaguur klinken 21 saluutschoten vanaf het eiland Skeppsholmen. Ook wordt de vlag gehesen voor de jarige Silvia. Via de website van het hof of de Facebookpagina kan het Zweedse volk de koningin feliciteren. Duizenden mensen hebben dat al gedaan.

Silvia viert haar verjaardag en kerst dit jaar met haar naasten. Haar jongste dochter prinses Madeleine is met haar man Chris en kinderen Leonore en Nicolas in Zweden. Vorig jaar bracht Madeleine met haar gezin de feestdagen in Londen door met haar schoonfamilie.

Koningin Silvia kwam op 23 december 1943 in het Duitse Heidelberg ter wereld als Silvia Sommerlath, dochter van een Duitse vader en een Braziliaanse moeder. Ze woonde een paar jaar in Brazilië en zegt van zichzelf dat ze een Braziliaans hart en een Duits hoofd heeft, en sinds haar huwelijk ‘een Zweedse ziel’.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!