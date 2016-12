Koning Filip heeft ‘boodschap van hoop’

BRUSSEL – De Belgische koning Filip gaf zaterdag in zijn kerst- en nieuwjaarstoespraak een ‘boodschap van hoop’ mee. Door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar rijst er twijfel over de toekomst, maar volgens de koning ‘ligt een warme maatschappij binnen handbereik’.

Filip stond stil bij de terreuraanslagen in maart. ”Dit jaar gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en naar hun naasten”, aldus de Belgische koning.

Volgens de koning maken veel mensen zich zorgen over hun toekomst. ”Te veel jongeren denken dat zijzelf en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Te veel ouderen vragen zich af of ze nog wel mee zullen kunnen of mogen. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen.”

Hoop

Maar Filip ziet hoop, onder meer in de projecten waar ‘burgers in heel het land’ zich voor inzetten. Hij ziet solidariteit en vrijgevigheid en mensen die ‘oprecht en echt met elkaar durven omgaan’. Veel jongeren en ouderen ‘begrijpen dat er, om succes te hebben, moed nodig is om opnieuw te beginnen’.

“Aan de grondslag van al deze voorbeelden ligt de wil om aan een wereld te bouwen waarin we elkaar in harde tijden steunen en elkaar helpen succesvol te zijn. Ze tonen aan dat een warmere maatschappij binnen handbereik ligt. Ze verdienen daarom meer aandacht”, aldus Filip. “Ik ben ervan overtuigd dat ze ook een dynamiek op gang kunnen brengen die onze instellingen verrijkt en die het vertrouwen in onze democratie versterkt. Dat is dan ook mijn vurigste wens, aan de vooravond van 2017, voor ons land – en voor Europa.”

