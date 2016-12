Willem-Alexander deelt kerstfoto van gezin

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander en koning Máxima hebben zaterdag hun kerstfoto gedeeld op Facebook. Daarbij verschenen de kerstwensen van het koningspaar in vijf verschillende talen.

Willem-Alexander wenst iedereen een ‘gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2017’. Dit deed hij ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments. Op de kerstkaart zitten de koning en koningin op een bankje. Tussen hen in zit prinses Alexia. Prinses Amalia en haar jongste zusje prinses Ariane staan achter hun.

Het kiekje is genomen door Koninklijk Huis-fotograaf Jeroen van der Meyde en is onderdeel van een fotoshoot in september.

De traditionele kersttoespraak van de koning zal zondag op Eerste Kerstdag worden uitgezonden op NPO1 om 13.00 uur. De toespraak is een paar dagen eerder opgenomen op de Eikenhorst in Wassenaar.

